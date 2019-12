Militärflugzeug mit 38 Menschen an Bord über Antarktis verschollen - Suchaktion läuft

Ein Militärflugzeug, das sich auf dem Weg zu einer chilenischen Basis in der Antarktis befand, ist mit 38 Menschen an Bord verschwunden. Das hat Chiles Armee bekannt gegeben, während eine umfassende Suche nach der Maschine eingeleitet wurde.

Die Maschine vom Typ Herkules C130 überflog gerade die sogenannte Drake-Passage oder Drakestraße im extremen Süden Lateinamerikas, als der Kontakt abbrach.

Im Flugzeug waren 17 Besatzungsmitglieder und 21 Passagiere - davon sind 15 Militärs. Sie sollten auch Reparaturarbeiten an der Antarktis-Basis "Eduardo Frei" durchführen.

Es sei möglich, dass die Maschine auf dem Wasser gelandet sei, erklärte, Eduardo Mosqueira. Kommandant der chilenischen Luftwaffe, laut AFP gegenüber Journalisten.

Ihr müsse der Treibstoff ausgegangen sein. Im Fokus stehe jetzt die Bergung von möglichen Überlebenden.

Dazu schickte die chilenische Luftwaffe drei Flugzeuge in die Region. Auch mehrere Schiffe wurden zu der Stelle in der Drakestraße entsandt, an der der Funkverkehr abgebrochen war.

Der chilenische Präsident Sebastián Piñera erklärte, er sei schockiert über das Verschwinden der Hercules-Maschine. Er selbst und der Verteidigungsminister würden die Such- und Bergungsaktionen von der Stadt Puntas Arenas aus überwachen, wo die C-130 Hercules gestartet war.