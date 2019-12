Newsletter am 11.12.2019: #GreenDeal und Greta "Person des Jahres"

Dieser Mittwoch steht ganz im Zeichen der Klimadebattte.

Greta Thunberg, die in Madrid auf der COP25 eine weniger emotionale Rede gehalten hat als in New York ist die "Person des Jahres" im TIME MAGAZINE.

Beschimpft wurde die 16-Jährige aus Schweden auch - und zwar von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro.

In Brüssel hat die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihren #GreenDeal, ihre Pläne zum Kampf gegen den Klimawandel, vorgestellt. Nicht sehr modern nennt die CDU-Politikerin das Projekt "Europas Mondlandung".

An diesem Donnerstag gibt es den ersten EU-Gipfel für Ursula von der Leyen, die ja bekanntlich in einem Raum neben ihrem Büro schläft. So hat sie weniger Probleme, durch das Verkehrschaos der chronisch verstopften belgischen Hauptstadt zu kommen.

Die Bundesregierung in Berlin hat jetzt versprochen, die Pauschalreisenden, die durch die Thomas-Cook-Pleite Geld verloren haben, zu entschädigen. Nicht alle Steuerzahler halten das für eine gute Idee.

Unser Lieblingsbeitrag der Woche

Eines unser Lieblingssujets heute ist der Supermarkt, in dem es eine Kaffee-Ecke und eine Schwätzkasse gibt, damit sich ältere Menschen weniger einsam fühlen.

Kein Newsletter mehr auf Whatsapp

Seit dem 7. Dezember hat Whatsapp die Verbreitung von Newslettern eingestellt. Das ist eine Entscheidung des Mutterkonzerns Facebook. Und leider betrifft das auch den euronews-Newsletter, den wir jeden Abend an interessierte User von Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram und Notify verschicken haben. Auf Telegram, Facebook Messenger und Notify machen wir weiter.

So bleiben Sie mit uns in Kontakt

Seit März 2019 haben wir immer mehr interessierte Nachrichtenfans für unseren Newsletter gewinnen können. Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, und wir hoffen, dass wir auch weiterhin in Kontakt bleiben können und eine Methode finden werden, um Ihnen weiterhin die tägliche Nachrichten-Dosis etwas persönlicher präsentiert anzubieten.

Wir laden Sie alle dazu ein, die App von Euronews Deutsch herunterzuladen.

Und unseren täglichen Newsletter per Email zu abonnieren. Die Einschreibung zu diesem Newsletter finden Sie als Pop-Up, sobald sie auf unsere Internetseite kommen.

Euronews gibt es auch auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube.