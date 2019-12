Euronews am Abend | Die Nachrichten vom 11.12.2019

Wir haben uns heute wieder viel mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt, aber auch einen Blick auf die bevorstehenden Neuwahlen in Großbritannien geworfen. Dazu ein Programmhinweis: Wir werden Morgenabend Live über die Wahl berichten. Alle wichtigen Infos finden Sie auch auf unserer Webseite und in den sozialen Netzwerken.

Dafür fällt das Abendjournal am Donnerstag in gewohnter Form ausnahmsweise aus. "Euronews am Abend" gibt es dann am Freitagabend wieder um 19h!

Die Themen an diesem Donnerstag:

- Klimaneutral ab 2050: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen stellt Einzelheiten des sogenannten "Green Deal" in Brüssel vor

- "Time Magazin" kürt Schwedin Greta Thunberg zur Person des Jahres 2019

- Die Schweiz hat eine neue Regierung - und alles bleibt beim Alten

- Französische Regierung macht Zugeständnisse im Streit um Rentenreform

- UND: Einen Tag vor dem Urnengang: Britische Spitzenpolitiker geben noch mal Gas im Wahlkampf-Endspurt

