"Harter Tag für Jersey City": 6 Tote in stundenlanger Schießerei

In einer stundenlangen Schießerei im US-Bundesstaat New Jersey - nicht sehr weit von New York - sind sechs Menschen ums Leben gekommen - ein Polizist, drei Unbeteiligte und zwei mutmaßliche Kriminelle. Drei weitere Personen wurden verletzt.

Gouverneur Phil Murphy sprach von einem harten Tag für Jersey City. Der Schusswechsel begann um die Mittagszeit in einem koscheren Supermarkt und endete Stunden später - kilometerweit entfert in der Nähe eines Friedhofs.

Zwischendurch wurden Schulen geschlossen, weil sich Teile der Stadt in ein Kampfgebiet verwandelt hatten.

In den sozialen Medien werden Videos der Schießerei geteilt.