Weihnachtsmann auf Tauchgang

Das Fest kommt näher - und die Vorfreude drückt sich manchmal in merkwürdiger Art und Weise aus. In Berlin legte ein als Weihnachtsmann verkleideter Taucher Sauerstoffmaske und Schnorchel an und besuchte in einem Aquarium der deutschen Hauptstadt Fische und anderes Unterwassergetier. Ganz allein war der Mann in Rot nicht, ein Engel tauchte ebenfalls unter. Der Tauchgang fand anlässlich des zehnten Jahrestages der Eröffnung des Unterwasserzoos statt.