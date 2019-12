Newsletter vom 18.12.: Impeachment, Plastikmüll und rüstige Rentner

GUTEN ABEND! Impeachment oder kein Impeachment? Eine historische Frage zum Schicksal von Donald Trump. Der US-Präsident wettert gegen die "radikale linke Opposition".

🛥️ Wie mit dem Staubsauger den Plastikmüll aus dem Pazifik zu fischen, das hat die Crew eines Schiffs aus Dänemark versucht. Was sie dabei erlebt haben, erfahrt Ihr hier.

🇳🇴 Arbeiten mit 95? In Norwegen gibt es das - zur Freude vieler rüstiger Rentner.

🏨🍕Was Hotels und Restaurants in Paris durch den Streik verlieren und welches Chaos Bahnreisende an den Feiertagen in Frankreich erwartet...

🇷🇺💰Viele in Russland stehen in einer Schuldenklemme und kommen wegen der Wucherkredite nicht aus dem Dilemma heraus. Schlimme Beispiele zeigen das Problem.

🚧🌊Der Streit um Nord Stream 2 geht in eine neue Runde: Moskau und Angela Merkel kritisieren die US-Sanktionen. Alles nur Propaganda?

🧀🍞Stinkt Käse? Und dürfen sich die Nachbarinnen per Sticker über den Gestank eines Käseladens beklagen? Darüber hat jetzt ein deutsches Gericht entschieden.

🍳🍌Egal ob Käsebrot, Süppchen oder Banane - macht Euch einen schönen Abend - wir sagen TSCHÜSS, bis morgen!

