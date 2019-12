Euronews am Abend | Die Nachrichten vom 19.12.19

Vor drei Jahren sorgte der Terroranschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt für Entsetzen. Am 19. Dezember 2016 steuerte der islamistische Attentäter Anis Amri einen LKW in die Menschenmenge. Der Attentäter wurde wenige Tage später auf der Flucht in Italien erschossen. Zwölf Menschen hatte er beim Anschlag getötet und über hundert verletzt - viele von ihnen sind auch heute noch Pflegefälle.