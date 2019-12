Newsletter am 20.12.: Wie wird das Wetter am 4. Advent?

🎄🌦️Guten Abend! Wie wird das Wetter am 4. Advent? In weiten Teilen von Spanien, Portugal und Südfrankreich wütet Tief "Elsa" mit Regen und Sturm - mehrere Menschen sind ums Leben gekommen.

🔥🚒 Australiens Regierungschef war vor den Feuern mit seiner Familie in den Urlaub geflohen - und hat damit eine Welle der Kritik ausgelöst unter dem Motto: "Where the hell are you?"

🇨🇭In der Schweiz wird das erste AKW abgebaut. An diesem Freitag ist Mühleberg vom Netz gegangen. Was bedeutet das für die Energie der Eidgenossen?

👮‍♂️🚑Die Polizei hat einen seit zwei Jahren vermissten 15-Jährigen bei einer Hausdurchsuchung wegen des Verdachts der Kinderpornografie entdeckt: in einem Schrank.

📞👨‍⚖️Ganz Frankreich kennt die traurige Geschichten: nach einer Reihe von Selbstmorden bei FRANCE TELECOM sind mehrere Manager wegen Mobbing verurteilt worden.

👽👮Wenn die Schweizer Polizei auf STAR WARS trifft - dann geht das Video viral.

🐱🐈Und mögt Ihr Katzen-Videos? Oder bekannte SchauspielerInnen in engen Katzen-Kostümen? Wir hätten da noch einen Tipp... und wünschen einen entspannten 4. Advent! 🎄🎁

Kein Newsletter mehr auf Whatsapp

Seit dem 7. Dezember hat Whatsapp die Verbreitung von Newslettern eingestellt. Das ist eine Entscheidung des Mutterkonzerns Facebook. Und leider betrifft das auch den euronews-Newsletter, den wir jeden Abend an interessierte User von Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram und Notify verschickt haben. Auf Telegram, Facebook Messenger und Notify machen wir weiter.

So bleiben Sie mit uns in Kontakt

Seit März 2019 haben wir immer mehr interessierte Nachrichtenfans für unseren Newsletter gewinnen können. Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, und wir hoffen, dass wir auch weiterhin in Kontakt bleiben können und eine Methode finden werden, um Ihnen weiterhin die tägliche Nachrichten-Dosis etwas persönlicher präsentiert anzubieten.

