Space Chronicles: Rädertierchen im All

ESA Astronaut Luca Parmitano berichtet von der Internationalen Raumstation.

Meine Crew und ich haben die letzten 10 Tage ununterbrochen gearbeitet – zuerst die Ankunft von SpaceX-19, der Dragon. Das ist mein zweiter Dragon während dieser Reise, aber der erste, den ich selbst einfangen musste. Mit der Dragon sind eine Menge Nachschub, neue Ausrüstung, aber auch neue Experimente an Bord gekommen.

Einige der Experimente, die wir gemacht haben, sind schon eine Weile auf der Umlaufbahn - Sie erinnern sich, ganz zu Anfang der Mission habe ich hier auf der Columbus einen Stuhl und verschiedene Systeme aufgebaut, um zu messen, wie sich unser Gehirn, insbesondere unser Gleichgewichtssinn an die Mikrogravitation anpasst. Wie interpretiert unser Gehirn die Signale, die von verschiedenen Sinnesorganen kommen, also dem inneren Ohr, unsere Augen, unsere Haptik - die Art und Weise, wie wir mit Objekten interagieren. Vor vier Monaten hat das Experiment begonnen, und wir sind wir immer noch dabei, das zu untersuchen und die Unterschiede zu bestimmen zwischen dem Weltraum und dem, was am Boden passiert.

In der Zwischenzeit sind weitere Experimente dazu gekommen. Eines davon: Es gibt winzige Kreaturen, die sehr, sehr widerstandsfähig gegen extreme Bedingungen sind - sie heissen Rädertierchen. Sie kamen hier gefroren an, ich habe sie dann aufgezogen, und jetzt werden sie eine Weile hier in der Mikrogravitation leben. Wir werden beobachten, wie sich das Erbgut dieser Geschöpfe verändert, und vielleicht können wir so besser verstehen, wie sich die Genexpression auch beim Menschen verändert, während wir im All sind.