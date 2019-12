Guten Abend an diesem 4. Advent! Mit leider nicht nur guten Nachrichten. So droht der Präsident der Türkei mit militärischem Eingreifen in Libyen.

💌🎅Ein Mädchen hat in einer Weihnachtskarte eine Nachricht gefunden, in der ein Zwangsarbeiter um Hilfe bittet.

🌧️🌍Keine Entwarnung an der Unwetter-Front im Süden Europas: An diesem Sonntag ging in weiten Teilen Korsikas nichts mehr. Ajaccio war von der Außenwelt abgeschnitten. In Spanien sind sieben Menschen ums Leben gekommen.

🦌❄️Warum der Klimawandel den Sami in Finnland und ihren Tieren das Leben schwer macht, erklären wir hier.

🎰💶 Alle Jahre wieder gibt es die Weihnachtslotterie EL GORDO in Spanien. Aber auch immer mehr Deutsche machen mit und fiebern vor dem TV, wenn Kinder in einer emotionalen Show die Gewinn-Nummern vorsingen.

🎁🍖Mit Gänsekeulen und Geschenken hat Schlagerstar Frank Zander in einem Hotel in Berlin mit 3.000 Obdachlosen Weihnachten gefeiert. Auch einige andere Prominente waren dabei.

🙃🎄Damit wünschen wir einen guten Start in die Weihnachtswoche! Leider müssen wir ab dem 25.12. aus technischen Gründen auf Telegram, Messenger und Notify eine Newsletter-Pause einlegen, aber im Januar melden wir uns mit ganz frischen Newslettern wieder.

Und erst mal liebe Grüße aus Lyon und BIS MORGEN! 💜👩

Hier im Internet machen wir natürlich weiter...

