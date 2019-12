Newsletter am 23.12.: Putin am Steuer und Streikchaos in Paris

⭐🎇Guten Abend! Sorry, wir sind heute unterbesetzt - und es ist doch recht viel los in der Welt. So hat Wladimir Putin höchstpersönlich die Bahnverbindung für die annektierte Halbinsel Krim eingeweiht.

📣🚅 In Paris haben Protestierende Metro- und Bahngleise gestürmt. Die dramatischen Bilder vom Streik-Chaos in Frankreichs Hauptstadt sehen Sie hier.

⚽🇬🇧 In einem neuen Rassismus-Skandal im britischen Fußball, von dem ein deutscher Spieler betroffen ist, will jetzt die Regierung in London eingreifen.

🛒👚Auf Schaufensterpuppen in Schneeberg in Sachsen aufgeklebte Sprüche sorgen für einen Aufschrei im Internet. Doch vor Ort finden viele das gar nicht so schlimm, dass da einer nur DEUTSCHEN schöne Weihnachten wünscht.

🐢🐦Auf Galapagos bedrohen tausende Liter Diesel seltene Vögel und Schildkröten.

🇧🇦🚌 Und... hättet Ihr's gewusst SARAJEWO liegt als Reiseziel voll im Trend! Damit wünschen wir einen hoffentlich stressfreien Abend vor dem Heiligen Abend.

Leider müssen wir ab dem 25.12. aus technischen Gründen auf Telegram, Messenger und Notify eine Newsletter-Pause einlegen, aber im Januar melden wir uns mit ganz frischen Newslettern wieder.

Und erst mal liebe Grüße aus Lyon und BIS MORGEN! 💜👩

Hier im Internet machen wir natürlich weiter...

