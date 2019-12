Der Weihnachtsmann bereitet sich auf den Heiligabend vor

Der Weihnachtsmann bereitet sich auf den globalen Geschenkmarathon vor - am frühen Morgen in Santa Claus Village, am Rande des Polarkreises, etwa acht Kilometer nördlich von Rovaniemi, der Hauptstadt von Finnisch-Lappland.

Für diejenigen, die den Weihnachtsmann nicht persönlich treffen können, gibt es die altmodische Postvariante. Im nahe gelegenen Postamt des Dorfes sortieren die Elfen des Weihnachtsmanns eifrig Tausende von Briefen. Jedes Jahr zu Weihnachten treffen hier rund eine halbe Million Briefe und Wunschzettel aus aller Welt ein. In Spitzenzeiten kommen bis zu 32.000 Briefe pro Tag an.