Schlagstöcke und Pfefferspray im Einkaufszentrum an Heiligabend

Szenen der Gewalt an Heiligabend in einem Einkaufszentrum in Hongkong. Zunächst kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Anti-Regierungsdemonstranten und Polizisten in Zivil. Die Sicherheitskräfte setzten Schlagstöcke - später auch Tränengas und Pfefferspray ein.

Zahlreiche Protestierende wurden festgenommen.

Die Proteste gegen den Einfluss von China auf die Sonderverwaltungszone und gegen die Regierungschefin Carrie Lam dauern jetzt schon seit sechs Monaten an - auch an den Feiertagen und in der Luxus-Shopping-Mall Harbour City, die auch bei Touristen beliebt ist.

Viele Geschäfte wurden wegen der Proteste geschlossen.

Etwa elf Prozent der etwa sieben Millionen Bewohner von Hongkong sind Christen, die natürlich auch Weihnachten feiern.