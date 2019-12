Weihnachtsmann fährt los

Der Weihnachtsmann ist im finnischen Rovaniemi aufgebrochen, um Kindern in der ganzen Welt die Geschenke zu bringen.

Er wünschte allen schon einmal vor der Abfahrt frohe Weihnachten und sagte: "Denkt bitte daran, für die, die einsam sind, ein Freund zu sein."

Vor dem Schlitten lief wie in jedem Jahr Rentier Rudolph.

In Rovaniemi ist der Freizeitpark "Santa Claus Village". Laut Tourismusbüro in Rovaniemi besuchen pro Jahr eine halbe Million Menschen den Weihnachtsmann in dem Freizeitpark.

Hier geht's nach Rovaniemi: "Santa Claus Village"