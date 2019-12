Newsletter am 26.12.: Erdogans neue Pläne und Streit um Tempo 130

🎄🎁 Guten Abend! Hier ein Überblick über die Meldungen des Tages.

- Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat weitere Pläne für Libyen. Er will Truppen zur Unterstützung der Regierung schicken, die gegen Einheiten von General Haftar kämpfen sollen.

- In Andermatt sind mehrere Skifahrer von einer Lawine verschüttet worden.

- In Deutschland wird wieder über ein Tempolimit auf Autobahnen gestritten.

- Trauer in Norwegen um den Ex-Mann von Prinzessin Märtha-Louise, der sich an Weihnachten das Leben genommen hat.

- In Italien ist der BIldungsminister zurückgetreten - und er bringt damit die Regierungskoalition in Gefahr.

- An diesem Donnerstag konnten Menschen in weiten Teilen Asiens und im Persischen Golf eine ganz besondere Sonnenfinsternis bestaunen.

- In Zagreb gibt es ein "Hangover"-Museum, gerade richtig für diese Tage, in denen so manch einer öfter mal ein bisschen zuviel trinkt. Die Folgen schauen sich vor allem junge Leute in diesem Museum an...

