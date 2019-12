Rabbiate Razzia bei Nawalny - Mitarbeiter (23) plötzlich im Wehrdienst

View this post on Instagram

«Он вам не Димон» выпустили 2 марта 2017 года, а радость он приносит до сих пор. В офисы @fbk.info и @navalny.live снова пришёл спецназ. Снова выпили двери. Снова все выносят. Официальная причина: отказ удалить с ютюба «Он вам не Димон». За это против директора ФБК Ивана Жданова возбудили уголовное дело и в рамках этого дела - обыск. Ну то есть просто очередной рейд с конфискацией имущества. И пусть Медведев, Усманов и остальное ворье - заказчики этого рейда - сегодня потирают ручки и радуются, я ещё раз официально заявляю. «Он вам не Димон» не будет удалён, не смотря ни на какое давление.