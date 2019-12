Newsletter am 27.12.: Deutsche Waffen für die Welt, Absturz in Almaty

Hallo! An diesem Freitag war schon am Morgen viel los!

- Zunächst gab es am frühen Morgen die Nachricht vom Erdbeben in Iran - in der Nähe des AKW Bushehr. Doch auch Stunden später wurden offenbar keine Schäden festgestellt.

- Dann kam die Meldung, dass Benjamin Netanjahu als Likud-Chef wiedergewählt ist.

- Gleich darauf gab es die ersten Videos vom Flugzeugabsturz in Kasachstan.

Das alles war vor 6 Uhr morgens!

- Ansonsten hat Deutschland noch nie so viele Genehmigungen für Waffenexporte erteilt wie 2019.

- Und welche sind die wertvollsten Unternehmen der Welt?

- Trauer in Norwegen um den Ex-Mann von Prinzessin Märtha-Louise, der sich an Weihnachten das Leben genommen hat.

Kein Newsletter mehr auf Whatsapp

Seit dem 7. Dezember hat Whatsapp die Verbreitung von Newslettern eingestellt. Das ist eine Entscheidung des Mutterkonzerns Facebook. Und leider betrifft das auch den euronews-Newsletter, den wir jeden Abend an interessierte User von Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram und Notify verschickt haben. Auf Telegram, Facebook Messenger und Notify machen wir aus technischen Gründen eine Pause bis etwa Mitte Januar.

So bleiben Sie mit uns in Kontakt

Seit März 2019 haben wir immer mehr interessierte Nachrichtenfans für unseren Newsletter gewinnen können. Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, und wir hoffen, dass wir auch weiterhin in Kontakt bleiben können und eine Methode finden werden, um Ihnen weiterhin die tägliche Nachrichten-Dosis etwas persönlicher präsentiert anzubieten.

Wir laden Sie alle dazu ein, die App von Euronews Deutsch herunterzuladen.

Und unseren täglichen Newsletter per Email zu abonnieren. Die Einschreibung zu diesem Newsletter finden Sie als Pop-Up, sobald sie auf unsere Internetseite kommen.

