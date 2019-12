Erdbeben der Stärke 5 erschüttert Südiran

Ein Erdbeben der Stärke 5 hat die südiranische Provinz Buschehr erschüttert. In der Provinz steht das einzige iranische Atomkraftwerk. Berichte über mögliche Opfer oder das Ausmaß der Schäden gab es zunächst nicht. Das Akw liegt rund 17 Kilometer südlich der 150.000-Einwohner Stadt Buschehr.

Praktisch das gesamte Staatsgebiet gilt als erdbebengefährdet. Auch in Regionen nahe des Atomkratwerks kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Erdstößen. Das letzte größere Beben im Jahr 2013 verursachte keine Schäden an der Anlage.