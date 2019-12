Flugzeugabsturz in Kasachstan

In Kasachstan ist ein Flugzeug mit rund 100 Menschen an Bord abgestürzt. Behördenangaben zufolge sind dabei mehr als zehn Menschen ums Leben gekommen. Auch mehrere Kinder waren in dem Flieger, ihr Schicksal war vorerst unklar.

Viele Passagiere sollen schwere Gehirnerschütterungen erlitten haben. Das Flugzeug der kasachischen Gesellschaft Bek Air hatte kurz nach dem Start an Höhe verloren und war in eine Betonmauer geflogen. Über Opfer am Boden ist bisher nichts bekannt. Unterwegs war die Maschine von Almaty im Südösten Kasachstans in die Hauptstadt Nursultan. Das Gebäude, in das das Flugzeug krachte, ist kasachischen Medien zufolge eine Baustelle.

Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew drückte den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Er kündigte an, die für den Absturz verantwortlichen zu bestrafen.

Vom russischen Präsidenten Wladimir Putin kam ein Beileidstelegramm. Am Samstag ist ein nationaler Trauertag in Kasachstan angesetzt.