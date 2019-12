Netanjahu bleibt Likud-Chef, er erhielt 72,5 % der Stimmen

Israels amtierender Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bleibt Vorsitzender der rechtskonservativen Regierungspartei Likud. Der 70-Jährige bekam 72,5 Prozent der Stimmen. Sein Herausforderer Gideon Saar erhielt nur 27,5 Prozent.

Bereits zuvor twitterte Netanjahu:

"Ein großer Sieg! Danke an die Mitglieder des Likud für das Vertrauen, die Unterstützung und die Liebe. So Gott will, werde ich den Likud zu einem großen Sieg bei den kommenden Wahlen führen."

Gegenkandidat Gideon Saar gratulierte Netanjahu. Der frühere Innen- und Erziehungsminister sicherte ihm seinen Rückhalt für die anstehenden Parlamentswahlen am 2. März 2020 zu. Es sind die dritten Wahlen innerhalb eines Jahres.