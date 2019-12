Schamane spricht: So geht die US-Wahl 2020 aus

In den USA stehen im kommenden Jahr Präsidentschaftswahlen an, und in Peru haben sich Schamanen schon mal an eine Vorhersage gewagt. Beim jährlichen Reinigungsritual stellten sie fest: Donald Trump wird keine weitere Amtszeit als US-Präsident bekommen.

Es werde jemand anderes zum Präsidenten gewählt, um ein Gleichgewicht mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin herzustellen, so die gar nicht so esotherische Begründung des Schamanen Walter Alarcon.

Vielleicht ist ja hier auch der Wunsch Vater des Gedanken. Übrigens sagen die Schamanen auch ein friedliches Jahr 2020 voraus – da möchte man doch gerne dran glauben.