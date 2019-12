5 Verletzte bei Messerangriff in Haus eines Rabbis bei New York

Bei einem Messerangriff im Haus eines Rabbis in Monsey bei New York sind mindestens fünf Menschen verletzt worden. Die Anwesenden nahmen an einer Veranstaltung zum Hanukka-Fest teil.

Laut Angaben der Polizei handelt es sich bei den Opfern um chassidische Juden.

Ein Mann sei am Samstagabend (Ortszeit) in das Haus eines Rabbis in der Ortschaft Monsey gestürmt und habe dort auf Festgäste eingestochen, berichtete die «New York Times» unter Berufung auf Behördenvertreter. Anschließend habe der mutmaßliche Täter mit einem Fahrzeug die Flucht ergriffen. Gegen Mitternacht sei er aber gefasst worden.

Die Polizei nannte den Angriff auf Twitter ein «schreckliches Verbrechen» und war nach eigenen Angaben mit mehreren Einheiten im Einsatz.