Newsletter am 29.12.: Gefangene im Donbass befreit und #Umweltsau Oma

An diesem Sonntagvormittag haben die Ukraine und Russland im Donbass - wie auf dem Gipfeltreffen am 9. Dezember in Paris mit Angela Merkel und Emmanuel Macron vereinbart - ihre Kriegsgefangenen ausgetauscht.

Die völlig irre Debatte um ein WDR-Kinderchorlied gerät immer weiter aus dem Ufer. Im Lied wird gesungen "Meine Oma ist ne alte Umweltsau". Und mal wieder geht es auch um Satire...

Im US-Bundesstaat New York hat ein Messerangreifer im Haus eines Rabbi während des Hannukah-Festes fünf Menschen verletzt. Jetzt wertet der Gouverneur die Attacke als Terror.

Kein Newsletter mehr auf Whatsapp

Seit dem 7. Dezember hat Whatsapp die Verbreitung von Newslettern eingestellt. Das ist eine Entscheidung des Mutterkonzerns Facebook. Und leider betrifft das auch den euronews-Newsletter, den wir jeden Abend an interessierte User von Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram und Notify verschickt haben. Auf Telegram, Facebook Messenger und Notify machen wir aus technischen Gründen eine Pause bis etwa Mitte Januar.

So bleiben Sie mit uns in Kontakt

Seit März 2019 haben wir immer mehr interessierte Nachrichtenfans für unseren Newsletter gewinnen können. Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, und wir hoffen, dass wir auch weiterhin in Kontakt bleiben können und eine Methode finden werden, um Ihnen weiterhin die tägliche Nachrichten-Dosis etwas persönlicher präsentiert anzubieten.

