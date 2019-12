Somalischer Präsident sieht Terrormiliz Al-Shabab hinter Anschlag

Der Bombenanschlag in Somalia mit 79 ist international verurteilt worden. Ein Selbstmordattentäter hatte sich in einem LKW an einem Checkpoint in die Luft gesprengt. 149 Menschen wurden verletzt. Unter den Opfern sind viele Studenten und mehrere Polizisten. Hinter dem Anschlag wird die Terrororganisation Al-Shabab vermutet.

Der Präsident von Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed, erklärte: "Al-Shabab baut nicht auf, Al-Shabab zerstört. Sie bauen keine Schulen, keine Krankenhäuser, sie bringen den Menschen kein Essen. Sie tun nichts für die Zukunft unserer Kinder. Ihre Existenz besteht nur darin, unsere Kinder zu töten und die gesamte Zukunft dieses Landes zu torpedieren."

Al-Shabaab kämpft in Somalia seit Jahren um die Vorherrschaft und beherrscht große Gebiete im Süden und Zentrum des Landes.