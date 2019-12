Omagate: "Oma hat nur tolle Sachen gemacht" - 10 neue Tweets

An diesem Montag zwischen den Jahren ist #Omagate im deutschsprachigen Twitter weiterhin DAS THEMA des Tages. Der berührendste neue Beitrag ist ohne Zweifel das Video der "Filmmakers for Future", in der eine Kinderstimme zu Bildern von Oma im Auto, Oma im Flugzeug, Oma beim Skilaufen und beim Wasserski sowie Oma auf Kreuzfahrt erzählt, dass Oma "nur tolle Sachen gemacht" hat.

Am Ende des Videos heißt es "aber Oma hat eine echt Scheiß CO2-Bilanz. Schäm Dich, Oma!"

Dann gibt es allerdings noch eine Überrraschung, eine versöhnliche...

Schauen Sie mal.

Unterdessen tobt die Debatte weiter.

Es geht auch darum, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland und was Satire so machen sollte.

Den Aufschrei gegen den WDR vertritt auch der konservative Don Alphonso - mit richtigem Namen Rainer Meyer, der 2018 von der FAZ zur Welt gewechselt ist. Er spricht von einem "Kommunikationsdesaster".

Der beim ZDF tätige Moderator Jan Böhmermann sucht nach dem Hintergrund.

Extra 3 ist natürlich auch öffentlich-rechtlich - und Satire;

Es gibt auch Applaus für die SPD-Vorsitzende Saskia Esken.

Oft wird der Streit um die Oma-Generation mit der "OK Boomer"-Debatte verglichen.

Die Geschichte geht inzwischen auch um die Welt: bis nach Los Angeles!