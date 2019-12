Das sind unsere 9 Lieblings-Geschichten 2019

Jeden Tag gibt es neue Geschichten zu erzählen, in den Nachrichten sind es meistens traurige Geschichten von Katastrophen, Unglücken und Angriffen. Oder wir berichten von politischen Ereignissen wie Wahlen und schwierigen Regierungsbildungen.

Ab und an kommen dann aber die Geschichten, die näher am "echten Leben" liegen und uns mehr berühren als andere. Hier haben wir eine Auswahl an unseren Lieblings-Beiträgen 2019 zusammengestellt. Wir hoffen, Sie gefallen auch Ihnen!

Kellnern auf der Wiesn - so ist es wirklich...

Im September 2019 war Alexandra Leistner für euronews auf dem Oktoberfest und hat eine Bedienung einen ganzen Tag lang begleitet.

Wie hart die Arbeit im Bierzelt in München sein kann, erfahren Sie hier.

Die Schwatz-Ecke im Supermarkt

Eigentlich wollen ja alle, dass es im Supermarkt möglichst schnell gehen soll. Aber in den Niederlanden gibt es einen Supermarkt, an der man sich an der Kasse unterhalten kann.

Dabei arbeiten in Norwegen einige Rentner noch mit 95.

Die Mauer in den Köpfen: Nachdenken über 1989

2019 war 1989 ein großes Thema. Wieviel Mauer gibt es noch in den Köpfen? Lena Roche hat dazu eine Reportage in Berlin gedreht, der Stadt, die unter jungen Europäern noch immer als eine der coolsten gilt.

Was ist dran am Mythos "Ostfrau"?

Cornelia Trefflich hat mit Frauen im Osten Deutschlands darüber gesprochen, was sie sich in den vergangenen 30 Jahren verändert hat. Und was ist dran am Mythos "Ostfrau"?

Extinction Rebellion: Klimaproteste in Berlin

Euronews-Reporter Hans von der Brelie war unterwegs mit den Klima-Aktivisten von Extinction Rebellion in Berlin, als diese die deutsche Hauptstadt lahmlegen wollten. Seine Reportage läuft in der Serie "Unreported Europe".

Frauenstreik in der Schweiz

In der Schweiz lässt die Kinderbetreuung zu wünschen übrig und Vaterschaftsurlaub gibt es nicht für alle Papas. Im Juni 2019 hat es einen Frauenstreik gegeben, und wir haben mit Stéphanie Brändly über die Sorgen der Eidgenössinnen gesprochen.

Das Glück der Erde: Steckenpferde

Kennen Sie "Hobby Horsing"? Da reiten junge Frauen sehr elegant durch die Halle.

Schauen Sie mal.

Unterwegs mit Wanderstute Jenny

Sie ist eine Art Berühmtheit: die Wanderstute Jenny aus Frankfurt Fechenheim.

Und sie war 2019 bei uns im Programm.

Die Berliner Pandas

2019 haben wir verfolgt, wie die kleinen Pandas in Berlin geboren wurden, wie sie langsam Fell gekriegt haben - und wie sie dann ihre Namen bekamen.

Wir danken unseren Zuschauern für Ihr Interesse und wünschen allen ALLES GUTE für 2020!

Euronews gibt es auch auf Facebook, Twitter und Instagram.