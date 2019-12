Feuerwerk und Tränengas: Ozeanien und Asien begrüßen das neue Jahr

Die Menschen in der neuseeländischen Großstadt Auckland gehörten zu den ersten, die das neue Jahr begrüßten. Im Mittelpunkt des Feuerwerks stand der 328 Meter hohe Fernsehturm Sky Tower.

In der australischen Metropole Sydney fanden die größten Feierlichkeiten traditionell rund um den Hafen statt. An anderen Orten der Stadt und Umgebung waren Böller und Raketen streng verboten. Im Vorfeld der Feierlichkeiten war darüber gestritten worden, ob das Geld für das Feuerwerk in Sydney nicht besser eingesetzt werden sollte, um die Folgen der Buschbrände zu lindern.

Auch in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang wurde 2020 mit Knalleffekt begrüßt. Tausende Menschen nahmen an den Feierlichkeiten teil.

In Hongkong nutzen Demonstranten den Jahreswechsel, um abermals gegen die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone zu protestieren. Kurz vor und nach Mitternacht kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Regierungsgegnern und der Polizei. Diese setzte Wasserwerfer ein und schoss Tränengassalven ab, um die Menge auseinanderzutreiben.