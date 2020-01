SPD will Bürger für Windmühlen entschädigen

Die SPD will den Ausbau der Windenergie in Deutschland mit Prämien für Bürgerinnen und Bürger vorantreiben, die Windräder in ihrer Nachbarschaft akzeptieren. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch forderte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" die Einführung eines sogenannten Windbürgergeldes. Derzeit arbeite eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe an Konzepten zur höheren Akzeptanz von Windrädern, so Miersch laut Berichten. So könnten auch Kommunen an dem Umsatz von Windparks beteiligt werden. Zudem wolle die SPD Klagen gegen Windräder erschweren. Deutschland könne sich langatmige Planungsprozesse nicht mehr erlauben, so Miersch.

Die Bundesregierung will den Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch bis 2030 von derzeit etwa 45 Prozent auf 65 Prozent steigern. Ihr Anteil ist aktuell sieben Mal so hoch wie noch 2000. Hauptsächlich stammt der Ökostrom aus Windenergie.