Wer wirft den Weihnachtsbaum am weitesten? - Knut-WM in der Pfalz

"Zur Technik kann ich sagen: Man muss natürlich ein bisschen warten bis die Bäume ein paar Mal geworfen wurden, weil dann verlieren sie natürlich auch ein paar Nadeln. Je mehr Nadeln, umso schwerer ist natürlich der Baum. Und exakt ist es besser man fängt nach einer Stunde an - ungefähr, wenn ein paar Äste gebrochen sind, und so weiter. Also ein Geheimtipp! Kriegt ja keiner mit, denk ich."