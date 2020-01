Iran feuert Raketen auf US-Truppen im Irak

Die iranischen Revolutionsgarden haben mehrere Raketen auf den irakischen Luftwaffenstützpunkt Ain al-Assad in der Provinz Anbar, abgefeuert. In Ain-al-Assa sind US-Truppen stationiert. Auch Stellungen in Erbil wurden mit Raketen beschossen.

Das Pentagon bestätigte Angriffe auf den Luftwaffenstützpunkt Al-Assad im Zentrum des Iraks und eine Basis bei Erbil in Kurdistan. Sie seien von iranischem Hoheitsgebiet aus mit mehr als einem Dutzend Raketen beschossen worden. Man arbeite an ersten Einschätzungen der Schäden. Wegen Hinweisen auf geplante Angriffe des Iran seien die Stützpunkte in hoher Alarmbereitschaft gewesen.

In Erbil sind auch deutsche Bundeswehr-Soldaten stationiert. Ein Sprecher des Einsatzführungskommandos sagte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, den Soldaten gehe es gut.

Die iranischen Revolutionsgarden teilten mit, sie hätten den Luftwaffenstützpunkt Ain al-Assad mit Dutzenden Boden-Boden-Raketen angegriffen. Der Angriff sei "in jeder Hinsicht ein voller Erfolg gewesen", die Basis sei "vollständig zerstört" worden.