Nach Tod des omanischen Sultans Kabus bin Said: Cousin an der Macht

Der Sultan des Omans Kabus bin Said ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Er soll an Krebs gelitten haben. Eine dreitägige Staatstrauer wurde ausgerufen.

Kabus stand ein halbes Jahrhundert an der Spitze des Landes - so lange wie kein anderer Herrscher in der arabischen Welt. Er sorgte dafür, dass der Oman zu einem aufstrebenden Staat wird.

Beigesetzt wurde er im Familiengrab. In einem Brief regelte Kabus seine Nachfolge. Neuer Sultan ist sein Cousin, der bisherige Kulturminister, Haitham bin Tarik Al Said. Der 65-Jährige erklärte, die Politik seines Vorgängers fortführen zu wollen.