Euronews am Abend | Die Nachrichten vom 13. Januar

Nicht nur jüngste die Kritik von Ex-Papst Benedikt an seinem Nachfolger sorgte an diesem Montag im Vatikan für Unruhe, auch der Prozess gegen einen Ex-Priester in Lyon, der sich wegen pädophiler Handlungen verantworten muss. Der Fall hatte zum Sturz des obersten Würdenträgers in Frankreich . Kardinal Barbarin geführt. Der Prozessbeginn wurde wegen Streiks verschoben.

Die Schlagzeilen:

- Papst gegen Papst: Benedikt pocht auf Zölibat und geht damit auf Konfrontationskurs zu Nachfolger Franziskus

- Geständnis im Mordfall Kuciak: Hauptangeklagter gibt zu, den slowakischen Investigativjournalisten und dessen Freundin getötet zu haben

- Suche nach einer Lösung für den Bürgerkrieg in Libyen in Moskau

- Aller Kritik zum Trotz: Siemens will an Auftrag in Australien festhalten - Klimaschützer protestieren

- UND: Ein Blick auf die diesjährigen Oscar-Kandidaten: (Spoiler!) Deutschsprachige Bewerber mal wieder sind so gut wie gar nicht vertreten

