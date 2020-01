[FOTOS] Taal, ein winziger Vulkan mitten in einem See, spuckt Lava

Der Taal, ein winziger Vulkan in der Nähe der philippinischen Hauptstadt Manila, zieht wegen seiner malerischen Lage in einem See normalerweise viele Touristen an. Am Sonntag hat er überraschend Dampf, Asche und Steine ausgespuckt und viele Einheimischen zur Flucht gezwungen. Schlechter Sicht und mangelnde Transportmöglichkeiten erschwerten die Lage.

Aschewolken wurden vom Wind nach Norden getragen, erreichten die Hauptstadt Manila und verursachten die Schließung des Hauptflughafens mit der vorübergehenden Einstellung einiger Flüge.

Obwohl es keine Berichte über Verletzte oder größere Schäden durch die Eruption gab, warnen Experten immer noch vor der gefährlichen Situation.

Der Taal ist einer der kleinsten Vulkane der Welt. Es ist einer von zwei Dutzend aktiven Vulkanen auf den Philippinen, der entlang des sogenannten "Pazifischen Feuerring" liegt.

Der Vulkan Taal setzt während eines Ausbruchs in Tagaytay, südlich von Manila, Philippinen, Asche und Rauch frei, 12. Januar 2020 Bullit Marquez/AP Photo

Der Taal liegt inmitten eines Sees unweit der Hauptstadt Manila. Aaron Favila/AP Photos Aaron Favila

Eine Familie läuft eine mit Asche des Taal-Vulkans bedeckten Straße in Tagaytay, Südphilippinen, entlang. AP/Aaron Favila

Ein Arbeiter spritzt nach dem Ausbruch des Vulkans Taal südlich von Manila mit Schlamm und Asche bedeckte Pflanzen ab. Ted Aljibe/ AFP

Menschen beobachten den Taal am Sonntag, 13. Januar 2020. Aaron Favila

Lemery, Batangas: Eine Familie bringt sich vor einem möglichen heftigen Ausbruchs des Taal in Sicherheit. AP Photo/Aaron Favila

Es regnet Asche: Ein Auto ist völlig bedeckt, der Fahrer hat sich ein kleines Fenster freigewischt. Aaron Favila

Unter einer dicken Ascheschicht sind auch zahlreiche Straßen der umliegenden Dörfer. Aaron Favila/AP Photos

Eine Weihnachtslampe ist mit Asche des Taal-Vulkans in Lemery, Südphilippinen, bedeckt. Aaron Favila

Ein Straßenverkäufer macht sich ans Aufräumen. AP/Aaron Favila

Blitze über dem Taal-Vulkan AP/Aaron Favila

Beeindruckende Blitze über dem Taal.