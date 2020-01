Lyon kurz vor 14 Uhr: Was macht der Schwan mitten auf der Fahrbahn?

Gegen 14 Uhr am Montag in Lyon: Auf der Fahrbahn zwischen Autos und Sraßenbahnen auf der Gallieni in Lyon spaziert ein Schwan - vom Verkehr völlig unbeeindruckt.

Unter der Brücke strömt die Rhône, die etwa hundert Meter weiter mit der Saône zusammenfließt: Confluence heißt das Neubauviertel, in dem sich auch die Euronews-Hauptredaktion befindet, deshalb.

Sowohl auf der Rhône als auch auf der Saône leben auch Schwäne, doch wie es das Tier ganz nach oben und auf die Fahrbahn geschafft hat, bleibt ein Rätsel.

Eine Kollegin hat den besonderen Moment auf dem Weg zur Euronews-Redaktion mit ihrem Smartphone festgehalten.