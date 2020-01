no comment

Diese Nachricht erfreut viele Australier: Im Osten des Landes hat gebietsweise Regen eingesetzt und hilft dabei, die seit Monaten wütenden Landschaftsbrände zu löschen. Und die Vorhersage kündigt weiteres Regenwetter an. In manchen Gebieten des Bundesstaates Victoria sorgte Wind für bessere Luft, denn er blies den anhaltenden Rauch davon. Die Brände in Australien haben bisher rund 10 Millionen Hektar Land zerstört, 28 Menschen kamen ums Leben. Schätzungen zufolge verbrannten eine Milliarde Tiere.