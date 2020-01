no comment

Während in China das traditionelle Neujahrsfest wegen des Coronavirus auszufallen droht, verliess Boris Johnson eine dringende Sitzung zum Thema Coronavirus, um das chinesische Neujahrsfest vor der Downing Street zu feiern. Er empfing dabei Persönlichkeiten der britisch-chinesischen Gesellschaft in Westminster, darunter auch der chinesische Botschafter in Großbritannien, Lui Xiaoming.