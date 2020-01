Die Popsängerin Billie Eilish hat bei den diesjährigen Grammys abgeräumt und die Preise in allen vier Hauptkategorien gewonnen. Die erst 18-Jährige wurde am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles mit den Grammys für das beste Album, die beste Newcomerin, die beste Aufnahme und den besten Song des Jahres geehrt.

Eilish hatte im vergangenen Jahr mit ihrem Album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" für Furore gesorgt. Ihr größter Hit ist "Bad Guy".