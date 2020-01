Coronavirus: Neue Verdächtsfälle in Wien - Berlin erwägt Rückholaktion

In Wien gibt es auch im zweiten Verdachtsfall auf eine Infektion mit dem Coronavirus Entwarnung. Eine chinesiche Staatsbürgerin, die am Sonntagabend in ein Krankenhaus aufgenommen worden war, wurde negativ getestet, wie österreichische Medien berichten. Bereits am Sonntag war eine Chinesin negativ getestet worden. Seit dem Vormittag gibt es aber zwei neue Verdächtsfälle auf eine Infektion mit 2019-nCoV, das zuerst in Wuhan aufgetaucht war. Zwei österreichische Staatsbürger, die nach China gereist waren, wurden mit Grippesymptomen ins Wiener Franz-Josef-Spital aufgenommen.

In der Schweiz befinden sich weiterhin zwei Patienten im Stadtspital Triemli in Zürich in Quarantäne, weil nicht ausgeschliossen werden konnte, dass sie mit dem Coronavirus infiziert sind.

Zudem wurden viele Atemschutzmasken aus der Schweiz nach China verschickt - vor allem weil viele einen Mangel an Masken in China befürchten. Offiziellen Angaben zufolge halten sich derzeit acht Schweizer in der abgeriegelten Stadt Wuhan auf.

Unterdessen erwägt die deutsche Regierung, ihre Staatsbürger aus der am schwersten von dem Virus betroffenen chinesischen Provinz Hubei auszufliegen. Eine mögliche Evakuierung werde in Betracht gezogen, so Außenminister Heiko Maas in Berlin. Demnach geht das Auswärtige Amt von einer zweistelligen Zahl von Deutschen in der Region aus. Der Krisenstab sei am Vormittag zusammengekommen, um über das weitere Vorgehen zu beraten, so Maas. Er riet von China-Reisen ab.

Auch Großbritannien erwägt Rückholaktionen. Mehrere Länder, darunter Frankreich und die USA, haben diese bereits in die Wege geleitet.