Endlich zu Hause: Flucht vor dem Corona-Virus

Auf dem Haneda-Flughafen in Tokio ist eine erste Maschine mit rund 200 japanischen Staatsbürgern eingetroffen, die aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus aus China ausgeflogen wurden. Mehrere von ihnen wiesen Anzeichen einer Erkrankung auf, alle Menschen an Bord mussten sich ärztlich untersuchen lassen.

Auch europäische Länder werden Menschen aus China ausfliegen lassen, allein 250 französische Staatsangehörige sollen an diesem Mittwoch in ihr Heimatland zurückgebracht werden. In Frankreich sind bereits vier Corona-Fälle bekannt, in Deutschland ebenfalls. Es handelt sich um Beschäftigte eines bayerischen Unternehmens, die Kontakt mit chinesischen Geschäftspartnern hatten.

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn erläuterte: „Wir sind zuversichtlich, weil wir entsprechende Verdachtsfälle und Infektionsfälle dann auch zügig in den Blick und in die Behandlung bekommen, dass wir dann eben auch gut damit umgehen können und eine weitere Ausbreitung des Virus in Deutschland verhindern können.“

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation, tauschte sich in Peking mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping aus. Xi kündigte für Samstag wegen der Ausbreitung des Virus eine Sondersitzung des Ständigen Ausschusses des Politbüros der Kommunistischen Partei an.

Um die erkrankten Menschen zu behandeln, wird in Wuhan kurzfristig ein neues Krankenhaus gebaut. „Die ersten 1000 Bauteile für die beweglichen Gebäude sind fertig, 470 wurden bereits angeliefert. Es darf bei der Lieferung der Bauteile nicht zu Verzögerungen kommen“, so der Bauunternehmer Yang Ning.

In der Millionenstadt Wuhan war der Erreger zuerst aufgetreten. Nach amtlichen chinesischen Angaben sind bisher 132 Menschen an dem Corona-Virus gestorben, fast 6000 Krankheitsfälle wurden bestätigt.