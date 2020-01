Coronavirus: Vater steckt Kind an, jetzt 6 Infizierte in Bayern

In Bayern hat ein Angestellter von des Autoteilzulieferers Webasto sein Kind mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Mehrere Familienmitglieder wurden schon am Donnerstagabend in Siegsdorf von medizinischem Personal in Schutzkleidung abgeholt und ins Krankenhaus nach Trostberg gebracht.

Auch in Frankreich gibt es inzwischen sechs bestätigte Fälle. Ein Arzt in Paris hatte sich bei einer Patientin aus China angesteckt. Er wurde ebenfalls am Donnerstagabend isoliert. Jetzt laufen Ermittlungen, um die Patienten und Angehörigen des Allgemeinarztes zu informieren. Sie sollten einen Arzt aufsuchen, falls sie Symptome der Krankheit zeigten.

Insgesamt gibt es in Bayern jetzt sechs bestätigte Fälle von 2019-nCoV. Der Virus war zuerst im Dezember in der chinesischen Millionenstadt Wuhan ausgebrochen.