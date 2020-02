Coronavirus: Erster Todesfall außerhalb Chinas

In China ist die Zahl der tödlich verlaufenen Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus auf über 300 gestiegen. Zudem gibt es erstmals einen Todesfall außerhalb der Volksrepublik. Ein 44 Jahre alter Chinese aus Wuhan verstarb auf den Philippinen, so das Gesundheitsministerium in Manila. Seine ebenfalls erkrankte Partnerin befinde sich in der philippinischen Hauptstadt in einem Krankenhaus in Quarantäne.

Unterdessen landeten 124 Deutsche und Angehörige aus Wuhan in Frankfurt am Main. Die meisten von ihnen wurden in der Nacht zum Sonntag in eine Kaserne in Germersheim in Rheinland-Pfalz gebracht, wo sie 14 Tage in Quarantäne bleiben sollen. Elf der Zurückgeholten wurden nach einer Untersuchung in die Frankfurter Uniklinik gebracht. Einer ist laut hessischem Gesundheitsministerium womöglich mit dem Virus infiziert. Bei den PassagierInnen handelt es sich demnach um 100 Deutsche, 22 ChinesInnen, einen US-Bürger und einen Rumänen.

Auch Bangladesch ließ BürgerInnen zurückführen. 321 PassagierInnen aus Wuhan landeten am Samstag in Dhaka. Den Gesundheitsbehörden zufolge wurden acht von ihnen mit Virussymptomen in ein Krankenhaus gebracht. Der Rest wurde für 14 Tage unter Quarantäne gestellt. In Bangladesch gibt es bisher keine bestätigten Erkrankungen.