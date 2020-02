Mehr Geld für Gesundheit: Menschenkette soll Druck machen

no comment

Eine Menschenkette für eine bessere Gesundheitsversorgung: In Paris haben Dutzende Ärztinnen, Pfleger und andere Krankenhausangestellte protestiert. Sie versammelten sich an der Klinik Robert Debré im Nordosten der Stadt. Hunderte leitende MedizinerInnen haben angekündigt, ihre Verwaltungstätigkeiten solange ruhen zu lassen, bis die Regierung bereit zu Verhandlungen über mehr Geld für Krankenhäuser ist. Am Montag sollte es weitere Proteste geben.

Pflegerinnen und Ärzte in Frankreich haben in den vergangenen Monaten immer wieder für bessere Arbeitsbedingungen gestreikt.