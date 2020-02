Oscar-Verleihung 2020: Politisch und bunt

Für die einen geht es bei der Oscar-Verleihung vordergründig um die Filmkunst, für andere aber auch, welche Kleider und Anzüge die Damen und Herren denn tragen, wenn sie über den roten Teppich schreiten.

Regisseur Spike Lee erinnerte mit seinem Smoking an den verstorbenen Basketballer Kobe Bryant, die Macher des Werkes „Parasite“, der unter anderem als bester Film ausgezeichnet wurde, bevorzugten es klassisch elegant.

„Heute Abend feiern wir die vielen herausragenden Talente in diesem Saal, die Frauen, die so tolle Filme gedreht haben. Ich stehe hier als eine schwarze, pansexuelle Künstlerin, die Geschichten erzählt“, so Sängerin Janelle Monae während ihres Auftritts.

Der Film „Harriet“ gewann zwar keinen Oscar, doch bereits die Nominierung von Cynthia Erivo in der Kategorie beste Schauspielerin wurde als Erfolg gewertet.

Maske und Frisuren im Film „Bombshell - Das Ende des Schweigens“ waren der Jury ein Oscar wert.

In „Once Upon a Time in Hollywood“ von Quentin Tarantino ist Brad Pitt an der Seite von Leonardo DiCaprio zu sehen. Als frischgebackener Oscar-Besitzer, nachdem er als bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde, ließ Pitt in seiner Dankesrede eine politische Botschaft ab:

„Mir wurde gesagt, dass ich hier auf der Bühne nur 45 Sekunden habe. Das sind 45 Sekunden mehr, als der Senat John Bolton gewährt hat. Ich denke mir: Quentin Tarantino macht einen Film daraus und am Ende tun die Erwachsenen das Richtige“, sagte Pitt.

Bong Joon-Ho, der Mann hinter dem Abräumerfilm „Parasite“, verschaffte seinem Vorbild Martin Scorsese einen Beifallssturm. Der Altmeister war zwar auch nominiert, ging diesmal aber leer aus.