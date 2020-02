Mehrere Menschen kommen durch Sturmtief Sabine ums Leben

Viele Flüge ausgefallen

Das Sturmtief Sabine ist über viele Teile Europas gezogen und hat mehrere Todesopfer gefordert und hohen Sachschaden angerichtet.

Wie in anderen Ländern auch, führte der Sturm in der Schweiz und in Österreich zu Problemen im Verkehr. Viele Flüge fielen aus.

In Frankreich waren zeitweise mehr als 130000 Haushalte ohne Strom. Besonders betroffen der Großraum Paris sowie Nord- und Ostfrankreich.

Mindestens sieben Tote

Mindestens sieben Menschen kamen durch den Sturm ums Leben. In Polen etwa wurden eine Frau und ihre Tochter in einem Skigebiet auf einem Parkplatz von herabfallenden Dachteilen erschlagen. Weitere Menschen wurden bei dem Unglück verletzt.

In Polen, aber auch in Tschechien fiel in Hunderttausenden Haushalten der Strom aus. Viele Leitungen waren durch umstürzende Bäum e beschädigt worden.

In Großbritannien, wo Sabine wie in Frankreich und Belgien Ciara hieß, werden inzwischen die Spuren des Unwetters beseitigt, bei dem am Sonntag ein Mann ums Leben gekommen war.

Hochwasser in Großbritannien AP

Hochwasser in Großbritannien

Durch den Regen gab es vielerorts Hochwasser. Nach wie vor sind mehr als 70 Hochwasserwarnungen im ganzen Land in Kraft.

Und Nordengland und Schottland stehen schon die nächsten Unwetter mit Schneefall und heftigen Stürmen bevor.

Pferde in Deutschland werden von Sabine gezaust. AP Michael Probst

Für Deutschland rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) damit, dass es in den nächsten Tagen stürmisch bleibt. Es sei mit Schauern sowie mit stürmischen Böen und Sturmböen zu rechnen.

Im Alpenvorland und in Hochlagen sind demnach sogar orkanartige Böen möglich. Die Nordseeküste stellte sich auf Sturmfluten ein.