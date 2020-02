Traktoren verstopfen die Autobahn

no comment

Ein massives Aufgebot an Traktoren rollt über eine Autobahn in Andalusien, Spanien. Die Landwirte demonstrieren gegen ihre wirtschaftliche Situation. Höhere Mindestlöhne, die Arbeiter erfreuen, sehen die Landwirte als Gefahr.

Spanien ist einer der größten Olivenölproduzenten der Welt. Aber auch Früchte und Gemüse werden in großem Stil angebaut. Die Bauern beklagen den Preisverfall landwirtschaftlicher Erzeugnisse und die große Differenz zwischen dem, was sie bekommen und dem, was ihre Produkte im Laden kosten.