Ein Wintersportgebiet in Frankreich ist seine ungewöhnliche "Beschneiungs"-Strategie kritisiert worden. Der Ort Luchon-Superbagneres hatte dem ungewöhnlich warmen Februarwetter und den damit einhergehenden grünen Pisten getrotzt, indem es Schnee per Hubschrauber liefern ließ.

Am Feitag und Samstag wurden so insgesamt 50 Tonnen Schnee aus den Höhelagen auf die 28 Pisten des "Domaines" verteilt. Nur sechs der Pisten des Senders waren am Wochenende für Skifahrer geöffnet.

Der Schwerpunkt habe auf den Bereichen für Anfänger und Kinder gelegen, erklärte Hervé Pounau, der Direktor des örtlichen Departementsrats, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Die Aktion kostete zwischen 5.000 und 6.000 Euro, so Pounau. Er argumentierte, dass "wir auf lange Sicht mindestens die zehnfache Rendite dieser Investition erhalten werden", wodurch der Ort bis zu 80 Arbeitsplätze sichern könne.

Der Regionalverband der grünen Partei (Europe-Ecologie Les Verts) hat sich durch seinen lokalen Abgeordneten Bastien Ho gegen die Maßnahmen ausgesprochen und sie als "eine kurzfristige Verirrung, die gegen die globale Erwärmung kämpft, indem sie zu ihr beiträgt", bezeichnet.

Patrick Jimena, ein Ökologen-Ratsmitglied in Colomiers, in der Nähe von Toulouse, sagte, er sei "wütend". "Nichts kann diesen Unsinn rechtfertigen", schrieb er auf Facebook und fügte hinzu: "Während wir uns mit der globalen Erwärmung beschäftigen, leeren einige Leute ihr Boot mit einem Löffel, obwohl ein Tsunami naht".

REGARDEZ LA VIDÉO ILS DEVIENNENT FOUS ! Je suis #furieux de voir de telles pratiques décidées par une collectivité qui... Publiée par Patrick Jimena sur Samedi 15 février 2020

Pounau räumte ein, dass dies "nicht sehr ökologisch" sei und dass es "wirklich außergewöhnlich war und wir nicht die Absicht haben, es wieder zu tun".

In Frankreich - nach den USA die zweite Skidestination der Welt - bringt die Skisaison jährlich 9 Milliarden Euro und 120.000 Arbeitsplätze.

Die drastische Maßnahme von Luchon-Superbagneres kam mitten in den Schulferien von Februar bis März, einer entscheidenden Phase für die französischen Skigebiete. Hier werden mehr als 30% der Einnahmen gemacht.

Auch viele Wintersportdestinationen in den Alpen haben in dieser Saison ein Problem mit Schneemangel.

Der Klimawandel hat Auswirkungen

Laut der französischen Wetterbehörde gab es zwar zu Beginn der Wintersaison reichlich Schneeschauer, aber "der Monat Januar war sehr mild und vor allem sehr trocken".

In den Pyrenäen hat sich dies in Schneefällen nur in sehr weit oben niedergeschlagen, insbesondere an der westlichen Flanke, wo sich Luchon-Superbagneres befindet.

Der französische Rechnungshof hat im vergangenen Jahr einen Bericht über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Skigebiete in den Alpen veröffentlicht. Darin wurde festgestellt, dass die Stationen in niedriger oder mittlerer Höhe am stärksten gefährdet sind, und forderte sie auf, sich zu diversifizieren, indem sie Dienstleistungen anbieten, die weniger vom Schnee abhängig sind.