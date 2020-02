Die Opfer und der Täter: Was über das Grauen von Hanau bekannt ist

Wer sind die Opfer von Hanau?

Der mutmaßlich rechtsextreme Angreifer Tobias R. hat am späten Mittwochabend in Hanau neun Menschen mit Migrationshintergrund vor einer Shisha-Bar und einem Kiosk erschossen. Nach Medienangaben sind sie zwischen 21 und 44 Jahre alt. Viele von ihnen waren in Deutschland geboren. Fünf Tote haben die türkische Staatsangehörigkeit, ein Opfer die bulgarische.

Unter den Opfern sind mehrere Kurden und offenbar mindestens eine Angehörige der Sinti und Roma.

Ein junger Mann unter den Toten war erst vor Kurzem von Regensburg nach Hessen gezogen, um sich dort selbständig zu machen. Seine Familie möchte den 34-Jährigen in der Türkei beerdigen lassen und sammelt dafür Spenden.

Offenbar war es der schlimmste rechtsextremistische Angriff seit den neun sogenannten "NSU-Morden" - begangen von den die Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt zwischen 2000 und 2006. Doch in Hanau wurden neun Menschen in einer Nacht umgebracht.

Nicht nur in Hanau haben viele jetzt Angst und fordern mehr Sicherheit vor rechtsextremen Angriffen.

In der kurdischen Gemeinde in Hanau kannten viele mehrere der Opfer. Angehörige und Freunde zeigen Fotos von einigen, die getötet wurden. Darunter der 23 Jahre alte Ferhad.

Der mutmaßliche Täter: Tobias R.

Laut Generalstaatsanwalt ist aus den Veröffentlichungen des mutmaßlichen Todesschützen von Hanau zu schließen, dass der 43-Jährige "von zutiefst rassistischer Gesinnung" war. Im vergangenen November hatte er sich an die Staatsanwaltschaft gewandt, er habe eine Anzeige gegen eine unbekannte geheimdienstliche Organisation gestellt, von der er sich überwacht fühlte, weil diese "sich in die Gehirne der Menschen einklinkt und dort bestimmte Dinge abgreift, um dann das Weltgeschehen zu steuern". Das das Generalstaatsanwalt Frank an diesem Freitag bestätigt. Als rechtsextrem sei der mutmaßliche Täter damals nicht aufgefallen.

Tobias R. hinterließ ein Bekennerschreiben und ein Video, in dem er wirre Ansichten von rechtsradikaler Natur äußert. Auch laut dem Video fühlte der 43-Jährige sich verfolgt und beobachtet. Er sprach auch davon, dass der Geheimdienst seine Gedanken lesen könne.

Wenige Tage vor der Tat soll Tobias R. ein YouTube-Video veröffentlicht haben, in dem er in fließendem Englisch von einer "persönlichen Botschaft an alle Amerikaner" spricht. Das Video war bis Donnerstagmorgen im Internet zu sehen. Es wurde offensichtlich in einer Privatwohnung aufgenommen und war bereits seit einigen Tagen im Netz.

In dem YouTube-Video sagt Tobias R., in den USA würden "unterirdische Militäreinrichtungen" existierten, in denen Kinder misshandelt und getötet würden. Amerikanische Staatsbürger sollten aufwachen und gegen diese Zustände kämpfen. Einen Hinweis auf eine geplante Gewalttat in Deutschland enthielt das Video nicht.

Zu den Bluttaten war Tobias R. im schwarzen BMW unterwegs. Er lebte nicht weit von einem seiner Anschlagziele entfernt in Hanau-Kesselstadt. Der Ortsteil gilt als "sozialer Brennpunkt".

Der mutmaßlicheTäter war Sportschütze in einem Verein in Frankfurt und besaß legal zwei Waffen sowie einen Waffenschein. Er soll eine Banklehre absolviert und ein BWL-Studium zumindest begonnen haben.

Schon am frühen Donnerstagmorgen sagte Hessens Innenminister zum Tatmotiv, es könne "ein fremdenfeindliches Motiv durchaus geben". Es sei eine Homepage mit mutmaßlich fremdenfeindlichem Hintergrund gefunden worden.

Zahlreiche Schusswaffen im Fluchtfahrzeug gefunden

Der Täter flüchtete nach der Schießerei zunächst. Nach Zeugenaussagen erhielt die Polizei Hinweise auf ein flüchtendes Fahrzeug, das im Rahmen der Großfahndung im Ortsteil Kesselstadt ermittelt werden konnte. Die Suche nach dem Täter endet erst nach Stunden: Am frühen Donnerstagmorgen hat die Polizei Tobias R. leblos an seiner Wohnanschrift in Hanau aufgefunden.

Zudem entdeckten Spezialkräfte der Polizei dort eine weitere Leiche, es handelt sich um die 72-jährige Mutter des mutmaßlichen Todesschützen. Der gleichaltrige Vater wurde vernommen.

In dem Fahrzeug von Tobias R. - offenbar einem schwarzen BMW - fand die Polizei zahlreiche Schusswaffen.

Es gebe keinen Hinweis auf weitere Täter, teilte die Polizei mit.

Danach fuhr der Täter offenbar mit einem dunklen BMW in den rund zwei Kilometer entfernten Stadtteil Kesselstadt in die Karlsbader Straße und drang dort in eine weitere Shisha-Bar, die „Arena Bar & Café“ ein. Amateuraufnahmen aus dem Internet zeigen Szenen vor der Shisha-Bar.

Beamte mit Maschinenpistolen sicherten die Tatorte und Umgebungen ab. Später in der Nacht kreiste ein Polizeihubschrauber über Hanau. Die Polizei war auch im Hanauer Stadtteil Lamboy mit einem Großaufgebot vor Ort, eine Schießerei hat es dort aber - wie sich später herausstellte - nicht gegeben.

Die Hanauer Bundestagsabgeordnete Katja Leikert (CDU) sagte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa sie sei erschüttert darüber, was passiert ist. Regierungssprecher Steffen Seibert twitterte, die Gedanken seien bei den Menschen in Hanau, in deren Mitte ein entsetzliches Verbrechen begangen wurde.