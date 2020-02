Coronavirus breitet sich schnell weiter aus

Italien meldet den grössten Coronavirus-Ausbruch in Europa, in der Lombardei und Venetien wurden elf Gemeinden mit gut 50.000 Bewohnern abgeriegelt. Vier Todesfälle werden auf das Virus zurück geführt, zur Zeit sind über 130 Infektionen gemeldet. Die Sperren sollen zwei Wochen gelten, was der normalen Inkubationszeit für die Lungenkrankheit entspricht. Auch außerhalb der Sperrzonen haben Schulen und Geschäfte geschlossen.

Der Karneval von Venedig wird wegen der Infektionswelle vorzeitig beendet, auch andere Grossveranstaltungen sind ausgesetzt. Schutzmasken gehören inzwischen auch in Venedig zum Strassenbild.

In Großbritannien sind vier Passagiere, die in Japan auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess waren, nach ihrer Rückkehr positiv auf das Virus getestet worden. Die vier wurden nun in spezialisierte Infektionszentren verlegt. Insgesamt 30 Briten und zwei irischen Rückkehrer müssen für 14 Tage in Nordwestengland in einem Krankenhaus in Quarantäne.

01:18 South Korea

Südkorea, das mit mehr als 600 Infektionen und 6 Toten die meisten Infektionen außerhalb Chinas gemeldet hat wurde in die höchste Alarmbereitschaft versetzt.

Moon Jae-in, Präsident, Südkorea

"Die Situation hat einen kritischen Punkt erreicht. Die nächsten Tage werden entscheidend sein. Wir müssen die infizierten so schnell wie möglich aufspüren und behandeln, um die weitere Ausbreitung zu verhindern".

Während in China weitere 150 neue Todesfälle gemeldet wurden gibt jetzt der Iran Anlass zur Sorge: mit zwölf Todesopfern hat der Iran in kürzester Zeit die meisten Toten durch das Virus außerhalb Chinas.