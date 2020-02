Über 50 Menschen wurden verletzt, sieben davon schwer, als ein Auto am Rosenmontag in Volkmarsen in einen Fastnachtsumzug gerast ist. 17 Opfer wurden ambulant behandelt, sie konnten das Krankenhaus bereits verlassen. Unter den Opfern sind auch 18 Kinder. Der 29 jährige Fahrer des Wagens war ein Einheimischer, unbestätigten Berichten zufolge war er stark alkoholisiert.

Friedhelm Engelmann, Augenzeuge

"Er fuhr mit voller Geschwindigkeit in die Menge. Mein Gefühl war, dass er sogar noch beschleunigt hat. Die Leute fielen um wie Papier. Es gab ein paar Sekunden Stille, dann schrien alle."

Der Autofahrer war nicht als Extremist bekannt, allerdings war er in der Vergangenheit durch Beleidigung, Hausfriedensbruch und Nötigung aufgefallen. Am Tattag war der Mann auch wegen eigener Verletzungen noch nicht vernehmungsfähig. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf versuchten Mord ermittelt. Ein zweiter Mann wurde verhaftet, der die Tat gefilmt hatte. Es ist unklar, ob er als Tatverdächtiger gilt oder als Zeuge.

In Hessen wurden daraufhin mehrere Fastrnachtsumzüge abgebrochen, Hessens größter Rosenmontagszug in Fulda vorsichtshalber unter Polizeischutz gestellt. In den sozialen Medien schossen spekulationen über den Täter ins Kraut, so dass sich die Polizei genötigt sah, vor FakeNews zu warnen.

Volker Bouffier, hessischer Ministerpräsident

"Fünf Tage nach Hanau fragt sich jeder, was das wieder ist. Aber ich appelliere an alle, Ruhe zu bewahren."

Die durch die Vorfälle in Hanau sensibilisierte Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt ermittelt trotzdem in alle Richtungen.

Im hessischen Hanau hatte erst vor wenigen Tagen ein rassistisch motivierter Mann neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen.