COVID-19: Neue Fälle von Italien bis nach Dänemark

Menschen mit Schutzmasken gehören in immer mehr europäischen Metropolen zum Stadtbild. Das Coronavirus breitet sich aus - in mindestens 15 Ländern gibt es inzwischen Fälle, heißt es seitens des europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC).

Während sich die europäischen Regierungen auf eine potenzielle Pandemie vorbereiten, herrscht Unsicherheit über das wahre Ausmaß der Ausbreitung. Ein WHO-Berater der italienischen Regierung sagte am Donnerstag, die von den betroffenen Regionen veröffentlichten Zahlen seien fälschlicherweise zu hoch beziffert worden.

Man habe positive Testergebnisse einbezogen, die noch nicht vom Nationalen Gesundheitsinstitut bestätigt worden waren, erklärt Walter Ricciardi. "In den nächsten Tagen wird es auch in anderen Ländern Ausbrüche geben. Andere Länder, die viel strenger zählen. Deutschland habe weniger als eintausend Tests durchgeführt, in Italien seien es mehr als zehntausend. Frankreich habe noch weniger getestet und nur ganz sichere Ergebnisse veröffentlicht, keine Verdachtsfälle, oder solche, deren Ergebnisse noch ausstünden. Genau das sei hier in den vergangenen Tagen geschehen."

In Frankreich gibt es bislang offiziell 18 Coronavirusinfektionen und zwei Todesfälle infolge der Erkrankung, darunter ein 80-jähriger chinesischer Tourist, der in einem Pariser Krankenhaus verstarb, das erste Todesopfer außerhalb Asiens. Premierminister Édouard Philippe warnte vor Gerüchten und Panikkäufen.

Der beste Weg, sich zu schützen, sei sicherlich nicht, in die Apotheke zu eilen, um Schutzmasken zu kaufen. Davon werde sogar dringend abgeraten. Das sei wie Benzinmangel nach Hamsterkäufen. Solches Verhalten führe zu Engpässen, und schädige diejenigen, die vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt bedürftig seien.

Unterdessen hat sich die Lage in dem wegen Coronavirus-Fällen unter Quarantäne gestellten Hotel auf Teneriffa zugespitzt. Unter der den rund 1000 Gästen sind auch 100 deutsche Urlauber, die aufgrund der Versorgungssituation in einer Petition an Außenminister Maas appellierten.

Tourist im Quarantäne-Hotel auf Teneriffa AP Photo/Joan Mateu Joan Mateu

Man könne nichts dagegen tun, sagt eine britische Urlauberin, die mit ihren beiden kleinen Kindern im Hotel festsitzt. Sie lobt den Einsatz des Personals. In der ersten Nacht habe es nur 14 Mitarbeiter gegeben, die versuchten, sich um die gut 1000 Gäste zu kümmern.

Das Coronavirus kennt keine Grenzen: Am Mittwochabend wurde in Norwegen der erste Fall nachgewiesen, einen Tag später in Dänemark. Bei den skandinavischen Nachbarn Schweden und Finnland gibt es bislang jeweils zwei bestätigte Fälle.